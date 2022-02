Tananai, chi è? Biografia e significato del nome del cantante nato su YouTube (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tananai, chi è: il cantante viene dalla musica elettronica e sarà in gara al Festival di Sanremo 2022, dopo essere arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani a fine dicembre 2021. Salirà sul palco dell’Ariston nel corso della seconda serata. Tananai, chi è: Biografia Tananai è nato nel 1995, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino. Il giovane cantante proviene dalla città di Milano ed è cresciuto a Cologno Monzese. Appassionato di musica elettronica fin da adolescente, si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica il suo primo album “To Discover And Forget” con lo pseudonimo Not For Us. Nel 2019 Tananai ha dunque inciso diversi singoli come: Volersi Male e Calcutta e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022), chi è: ilviene dalla musica elettronica e sarà in gara al Festival di Sanremo 2022, dopo essere arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani a fine dicembre 2021. Salirà sul palco dell’Ariston nel corso della seconda serata., chi è:nel 1995, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino. Il giovaneproviene dalla città di Milano ed è cresciuto a Cologno Monzese. Appassiodi musica elettronica fin da adolescente, si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica il suo primo album “To Discover And Forget” con lo pseudonimo Not For Us. Nel 2019ha dunque inciso diversi singoli come: Volersi Male e Calcutta e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal ...

iconicmanu : IO IN FISSA CON TANANAI NON SAPENDO MINIMAMENTE CHI SIA - artvzee : tananai puoi fare lo stesso per me stasera cioè non so come canti chi sei cosa fai ma regalami bonus lo stesso graz… - CorriereCitta : #Tananai al Festival di #Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, data di nascita, testo, significa… - Dysagyo_ : Non ho assolutamente idea di chi sia tananai ma l'ho messo nella mia squadra di fantasanremo perché il suo nome è q… - ParliamoDiNews : Sanremo 2022, Tananai e il suo “sesso occasionale”: ecco chi è e cosa c’entra con Gianni Morandi e Fedez - Il Fatto… -