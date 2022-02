Tamara Cantelli accoltellata sotto casa | terrore per la speaker radio Caccia al rapinatore

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha opposto resistenza durante una rapinae per questo è stata, notadiGamma, si trova ora ricoverata in gravi condizioni...

Ha opposto resistenza durante una rapina sotto casa e per questo è stata accoltellata ., nota speaker di Radio Gamma , si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Leggi anche > La rapina si è consumata ieri sera, intorno alle 21.30, a ...... Radio Gamma è travolta dall'affetto dei suoi ascoltatori dopo che si è diffusa la notizia che una delle voci della radio,, è stata aggredita e accoltellata la scorsa sera sotto casa,...Colpita per strapparle la borsetta. La donna sarebbe fuori pericolo ma sarà sottoposta ad un altro intervento. Il sindaco di Savignano sul Rubicone, ...La speaker e conduttrice radiofonica di Radio Gamma Tamara Cantelli è stata ferita gravemente da un malvivente che stando a quanto si apprende avrebbe tentato di rubarle la borsa. Tamara Cantelli, 60 ...