Supermercati senza casse, pro e contro del sistema automatico di verifica dell'età di chi acquista alcolici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'utilizzo di telecamere per ottenere dati utili sulle persone inquadrate è un tema delicatissimo e spesso e volentieri molto dibattuto. Oggi andiamo nel Regno Unito, dove il ministero dell'Interno ha disposto un test per l'utilizzo delle telecamere nei Supermercati allo scopo di indovinare l'età delle persone che entrano e che, arrivando alla cassa, vogliono acquistare degli alcolici. A partecipare sono alcune delle maggiori catene del paese (Asda, Co-op e Morrisons), che hanno cominciato a testare un sistema automatico di telecamere per età supermercato per la verifica dell'età così da evitare a tutti i clienti le attese per il controllo dei documenti alla casse automatiche.

