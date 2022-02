SuperEnalotto, la fortuna bacia Minturno: centrato un “5” da quasi 15mila euro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Il Lazio torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 1 febbraio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 14.842,73 euro. La prima giocata vincente è stata centrata nel caffè di via dei Velieri 150 a Roma mentre l’altra ha premiato il tabacchi di via Appia 1807 a Minturno, in provincia di Latina. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 150,2 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Il Lazio torna a sorridere con il: nel concorso del 1 febbraio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 14.842,73. La prima giocata vincente è stata centrata nel caffè di via dei Velieri 150 a Roma mentre l’altra ha premiato il tabacchi di via Appia 1807 a, in provincia di Latina. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 150,2 milioni diche saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

