Superbowl 2022, è il più caro di sempre: posti vip fino a 72mila dollari (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sarà il Superbowl più caro di sempre quello che il prossimo 13 febbraio metterà di fronte Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Per assistere in prima persona bisogna sborsare almeno 1.000 dollari, per un posto all’ultimo anello, ma l’importo medio è di 10.237 dollari, quasi il doppio rispetto all’anno scorso, con punte fino a oltre 72mila (64mila euro) per posti Vip. E’ quanto riporta Usa Today, citando il motore di ricerca Seat Geek. A partire da ieri pomeriggio, i biglietti di Seat Geek sono in vendita a 5.218 dollari l’uno, più tasse e commissioni che portano il totale a poco meno di 7.000. Il biglietto più economico di Ticketmaster con commissioni parte da 6.746,35 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sarà ilpiùdiquello che il prossimo 13 febbraio metterà di fronte Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Per assistere in prima persona bisogna sborsare almeno 1.000, per un posto all’ultimo anello, ma l’importo medio è di 10.237, quasi il doppio rispetto all’anno scorso, con puntea oltre(64mila euro) perVip. E’ quanto riporta Usa Today, citando il motore di ricerca Seat Geek. A partire da ieri pomeriggio, i biglietti di Seat Geek sono in vendita a 5.218l’uno, più tasse e commissioni che portano il totale a poco meno di 7.000. Il biglietto più economico di Ticketmaster con commissioni parte da 6.746,35 ...

