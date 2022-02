Suicidio centrodestra, vuole perdere le elezioni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Zuppa di Porro. Casini nel cdx, tentazione grande centro, parla la Carfagna e arrivano primi sondaggi. AL Foglio Nordio dice che la coppia va bene e per Ricolfi è il Suicidio della politica. Di Maio tentato dalla rottura e si fa foto con il capo dei servizi segreti candidata: annamo bene. Da Leggere Macioce che sul Giornale con eleganza toglie la pelle a Drgahi che ora fa il fenomeno con i suoi ministri ma ha perso tempo a ballare sul quirinale. La Finanza a casa di Conte e Domani e ahimè Libero ci aprono: manco è indagato. Aldo Grasso distrugge Report. Covid che ve lo dico a fare, siamo alla follia, ma se lo ricorda solo la Verità anche se adesso si accodano Giornale e Libero, Draghi sente Putin, ora si può. Economia,disastro auto e non tutti crescono, anzi #rassegnastampa2feb L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Zuppa di Porro. Casini nel cdx, tentazione grande centro, parla la Carfagna e arrivano primi sondaggi. AL Foglio Nordio dice che la coppia va bene e per Ricolfi è ildella politica. Di Maio tentato dalla rottura e si fa foto con il capo dei servizi segreti candidata: annamo bene. Da Leggere Macioce che sul Giornale con eleganza toglie la pelle a Drgahi che ora fa il fenomeno con i suoi ministri ma ha perso tempo a ballare sul quirinale. La Finanza a casa di Conte e Domani e ahimè Libero ci aprono: manco è indagato. Aldo Grasso distrugge Report. Covid che ve lo dico a fare, siamo alla follia, ma se lo ricorda solo la Verità anche se adesso si accodano Giornale e Libero, Draghi sente Putin, ora si può. Economia,disastro auto e non tutti crescono, anzi #rassegnastampa2feb L'articolo proviene da Nicola Porro.

