"Succederà ai vaccinati a marzo". Covid, l'annuncio sulla situazione in Italia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Covid Italia, addio alla quarantena. Non mancherebbe molto per chi si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. La previsione è stata lanciata da Guido Rasi, già direttore generale dell'Ema e attualmente consigliere di Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid. Queste le sue parole che aprono a nuovi scenari di ottimismo. Guido Rasi ha rilasciato una lunga intervista per La Stampa, dove ha sottolineato, in merito alla pandemia, alla possibilità di tornare a vedere molto presto il sereno: "Solo per scaramanzia dico che è possibile, ma sì, tutto sta andando verso quella direzione", questo pur sottolineando: "Il rischio di nuove varianti in grado di generare nuove ondate è però insito nel fatto che nel mondo abbiamo ancora 2 milioni di infezioni al giorno. E il problema è la disomogeneità territoriale dei ...

