Stupro a Reggio Emilia | la chat dei ragazzi accusati | Dice che l' abbiamo violentata

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ci sono anche ledegli indagati al vaglio degli inquirenti che indagano sullodenunciato da una ragazza di 15 anni a. Sei conversazioni sono state cancellate un’ora prima che venisse dato l’allarme al 112 da parte della sorella della vittima. Tra i messaggi scambiati in quei frangenti si legge anche: "Stando da mezz’ora che l’stuprata". Al che un altro giovane risponde: “Siamo nella merda fino al collo". E poi suggerisce: "Mandala a casa"; e ancora: "Fra’ ma è ancora ubriaca? Fra’ ma fai qualcosa". Anche mentre il ragazzo arrestato si trovava in caserma ha poi continuato a scambiare messaggi con l’amico che si trovava con lui nell’appartamento.

Il 'festino' durante uno sciopero della scuola approfondimentoEmilia, ragazza di 15 anni denunciadi gruppo I fatti risalgono a venerdì 28 gennaio. A scuola, un istituto superiore ...La dinamica dei fatti non è stata ancora chiarita in tutti i suoi risvolti in merito a una 15enne diEmilia che denunciato di essere stata stuprata da coetanei . Stando a quanto ricostruito sinora dalla procura dei Minori di Bologna la violenza si è consumata venerdì mattina a casa di uno dei ...Mentre il sospettato numero uno del presunto stupro della 15enne di Reggio Emilia veniva interrogato in caserma, un suo amico continuava a inviargli messaggi su WhatsApp. "Ci faccia vedere il ...Era iniziato come un festino alcolico tra amici e si è trasformato in uno stupro di gruppo. La presunta vittima è una 15enne di Reggio Emilia, stata abusata da tre ragazzi. Un coetaneo, compagno di ...