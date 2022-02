Studente morto durante lo stage, Peracchi: “Costruire una cultura della prevenzione e della sicurezza” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pubblichiamo un intervento di Gianni Peracchi, segretario della Cgil Bergamo, in merito alla morte di Lorenzo Parelli, lo Studente di 18 anni, caduto sul lavoro nell’ultimo giorno di tirocinio alla Burimec di Launzacco, in provincia di Udine, e alle recenti manifestazioni degli studenti aggrediti dalla polizia. La morte di Lorenzo Lorenzo Parelli, lo Studente di 18 anni, caduto sotto il peso di una trave nell’ultimo giorno del suo stage ad Udine ha suscitato sdegno, cordoglio ed ha riacceso un impegnativo dibattito sull’istituto alternanza scuola lavoro. La prima considerazione che mi sento di fare è che questo infortunio mortale, che si inserisce in una lunga e triste strage di morti sul lavoro, è forse ancora più grave perché la scuola, soprattutto nei momenti di intreccio con il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pubblichiamo un intervento di Gianni, segretarioCgil Bergamo, in merito alla morte di Lorenzo Parelli, lodi 18 anni, caduto sul lavoro nell’ultimo giorno di tirocinio alla Burimec di Launzacco, in provincia di Udine, e alle recenti manifestazioni degli studenti aggrediti dalla polizia. La morte di Lorenzo Lorenzo Parelli, lodi 18 anni, caduto sotto il peso di una trave nell’ultimo giorno del suoad Udine ha suscitato sdegno, cordoglio ed ha riacceso un impegnativo dibattito sull’istituto alternanza scuola lavoro. La prima considerazione che mi sento di fare è che questo infortunio mortale, che si inserisce in una lunga e triste strage di morti sul lavoro, è forse ancora più grave perché la scuola, soprattutto nei momenti di intreccio con il ...

