“#STAIZITTA giornalista!” | odiatori da tastiera | quando il bersaglio sono le professioniste dell’informazione

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal linguaggio d’odio, agli insulti sessisti sui social, alle minacce alle. E poi hate speech e zoombombing. Un libro su un fenomeno complesso e articolato, con interviste, approfondimenti e soluzioni per contrastare l’odio online. Una delle due autrici, Paola Rizzi, lo presenterà domani alle 21 alla Libreria Il Gabbiano di Trezzo sull’Adda

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #STAIZITTA giornalista

Silvia Garambois e Paola Rizzi, #! Dall'hate speech allo zoombombing, quando le parole imbavagliano, All Around, Roma, 2021. Le giornaliste Silvia Garambois e Paola Rizzi, presidente e componente del direttivo di ...! di Silvia Garambois e Paola Rizzi è segnalato nella sezione 'saggistica' del XXII Premio di scrittura femminile Il Paese delle Donne. SILVIA GARAMBOIS e PAOLA RIZZI , #...Dal linguaggio d’odio, agli insulti sessisti sui social, alle minacce alle professioniste dell’informazione. E poi hate speech e zoombombing . Un libro su un fenomeno complesso e articolato, con inter ...È finalmente iniziata la maratona, in diretta su La7, del giornalista Enrico Mentana che si sta occupando di seguire l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. (Specialmag.it) Commento ...