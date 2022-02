Sport | Calcagno Cids | ' auspichiamo nuovi ristori ed entrata in vigore decreti sport'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Si è svolta nella serata di ieri, in videoconferenza, una riunione della- Confederazione Italiana degliivi, l'associazione che riunisce le organizzazioni rappresentative di calciatori (Aic), allenatori di calcio (Aiac), ciclisti (Accpi), pallavolisti (Aip), giocatori di basket (Giba), rugbysti (Air) e golfisti (Pgai). Si è discusso, deie della riforma che coinvolge loin generale, e dei “sostegni” sui quali il PresidenteUmbertoha sottolineato che “la nostra associazione auspica vivamente che ci sianoper il nostro mondo, un comparto economico importante per tutto il Paese nel quale sono occupate migliaia di persone. In questa fase ...