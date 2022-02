Speranza: "Green pass illimitato per chi ha il booster" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Prolunghiamo la vigenza del Green pass dopo il booster: oggi e' di 6 mesi. La valutazione del governo e' di non porre limiti al Green pass per chi ha il booster, che oggi conta 34 milioni di italiani"... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Prolunghiamo la vigenza deldopo il: oggi e' di 6 mesi. La valutazione del governo e' di non porre limiti alper chi ha il, che oggi conta 34 milioni di italiani"...

