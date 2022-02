Sonia Bruganelli contro Sanremo: messaggio al vetriolo – FOTO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una dura critica ad un articolo sul Festival di Sanremo in cui Sonia Bruganelli evidenzia i dati raccolti da suo marito Paolo Bonolis La prima serata del Festival di Sanremo 2022 ha raccolto ben 10 milioni 911mila di italiani, pari al 54,7% di share e Sonia Bruganelli non ha da ridire, fin quando non si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una dura critica ad un articolo sul Festival diin cuievidenzia i dati raccolti da suo marito Paolo Bonolis La prima serata del Festival di2022 ha raccolto ben 10 milioni 911mila di italiani, pari al 54,7% di share enon ha da ridire, fin quando non si L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Corriere : «Paolo Bonolis è stato con un altro uomo» - infoitcultura : Sonia Bruganelli beffeggia ascolti Sanremo: il commento pro Bonolis - davidlomuto : @GrandeFratello Vorrei chiedere ai ragazzi come riescano a sopportare Soleil e a non rispondere male ai commenti di… - Antonel03057053 : RT @RemagniFranca: @isabenanti NN È CONTRO SOLEIL O A SONIA BRUGANELLI IL FATTO STA CHE IL PUBBLICO A VISTO SOLEIL CHE HA ROTTO CON TT SARM… - Claus_mlv : RT @amzmilfs: Io non ho niente da perdere, a me non mi hanno mai dato un cazzo, non mi hanno mai regalato un cazzo, mi sono sempre fatta il… -