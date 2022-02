Sondaggio | il bis di Mattarella al Quirinale? Equilibri politici stravolti in vista del voto | chi crolla | chi gode

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se il buongiorno si vede dal mattino, Giorgia Meloni ringrazierà per un bel pezzo la decisione del resto del centrodestra di votare per la rielezione di Sergio. Il bis del presidente uscente ha lacerato la coalizione con Lega e Forza Italia, ma ha spalancato davanti a Fratelli d'Italia uno spazio politico enorme, valorizzando ancor di più il suo ruolo di unica opposizione rispetto alla maggioranza pro Draghi. I primi frutti di questa rendita di posizione già si vedono. Almeno a leggere i risultati del report dell'Istituto Ixè. I dati si riferiscono al periodo 28-31 gennaio, nel quale si è votato per l'elezione del presidente della Repubblica. E guarda caso Fratelli d'Italia, tra le forze politiche principali, è l'unica che è cresciuta rispetto alla rilevazione di dicembre. Il partito di Meloni ha superato la Lega e adesso occupa il secondo posto - alle ...

Il tema è delicato anche perché proprio ieri unSwg ha dato la Lega in calo al 17,5% ... Il segretario inizia con una lunga ricostruzione dei fatti che hanno portato al Mattarella, ......è un'amica ' aveva risposto a caldo Salvini alle critiche della Meloni per aver votato ildi ... Mentana,- terremoto dopo il Quirinale: crac - Lega, turbo FdI. Ecco tutte le cifre, ...