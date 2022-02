Soleil Sorge | dopo mesi al GF Vip il retroscena bomba sul fidanzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sempre al centro della discussione per via del triangolo con Alex Belli e Delia Duran, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa parlare molto di sé. Nelle ultime ore ha anche dato consigli a Jessica Selassiè per conquistare Barù Gaetani. Infatti la principessa è molto interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca, ma tra loro non scocca la scintilla. “Dimostrati meno interessata” cominciano così i consigli dia Jessica. “Fai come se non ci fosse nulla, come se foste solo amici, ignoralo. Deve pensare che non ti frega niente di lui però poi tu lo devi sedurre… Per te può essere un divertimento e una pratica questa ma se poi vedi che non va, non devi essere tu a pregare o a conquistare una persona”, spiega l’influencer. “Un po’ per ...