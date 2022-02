Soleil Sorge dà lezioni di seduzione a Jessica Selassié Video

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)si sono riavvicinate al Grande Fratello Vip e chiacchierando insieme in giardino si sono scambiate delle confidenzedà lezione di. Durante una chiacchierata in giardino tra le due ragazze infatti Barù diventa ancora una volta argomento di discussione.si è proprio presa una cotta per l’enologo e ne parla con lache le insegna i giochini dila ascolta attentissima ele dispensa consigli: “Lui deve pensare che non ti frega niente di lui però poi tu lo devi sedurre… per te può essere un divertimento e una pratica questa ma se poi vedi che non ...

Alex Belli è un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 2021 . Dopo aver animato la casa per tre mesi insieme ail cui rapporto continua a scatenare commenti vari, Alex Belli continua a creare dinamiche anche dall'esterno. Il suo matrimonio con Delia Duran si arricchisce di un nuovo capitolo nel ...'Beccati sta vittoria Ciccia' ecco cosa ha detto Delia Duran adopo essere stata la preferita dal pubblico ( e giá in televoto per essere l finalista). Questa vittoria potrebbe far ...L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda martedì 1 febbraio L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda martedì 1 febbraio ...Il gesto romantico di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié raccontato durante l'intervista a Casa Chi, dove Manuel ha anche detto in che rapporti è con la sua ex Federica ...