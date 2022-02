Soleil dà lezioni di seduzione a Jessica: “Ecco come devi sedurre Barù” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Soleil Sorge dà delle lezioni di seduzione a Jessica Selassié nella casa del Grande Fratello Vip 6: le due si sono avvicinate molto. Così, iniziando a chiacchierare si sono anche scambiate delle confidenze. Durante la chiacchierata, ancora una volta si parla di Barù come argomento principale della discussione. Jessica infatti, è molto presa dall’enologo e parla insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per farsi insegnare qualche gioco di seduzione. Leggi anche: come vedere la replica del Grande Fratello Vip I consigli di Soleil a Jessica Soleil dispensa consigli per Jessica sulle tecniche di seduzione. In particolare ha detto: Lui deve ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022)Sorge dà dellediSelassié nella casa del Grande Fratello Vip 6: le due si sono avvicinate molto. Così, iniziando a chiacchierare si sono anche scambiate delle confidenze. Durante la chiacchierata, ancora una volta si parla diargomento principale della discussione.infatti, è molto presa dall’enologo e parla insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per farsi insegnare qualche gioco di. Leggi anche:vedere la replica del Grande Fratello Vip I consigli didispensa consigli persulle tecniche di. In particolare ha detto: Lui deve ...

