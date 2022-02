Simone Di Stefano lascia CasaPound per “motivazioni politiche”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)Di: lo fa con un tweet, un comunicato stringato per annunciare la separazione dal movimento di “fascisti del terzo millennio”: “Per libera e sofferta scelta – ha scritto – il mio percorso politico conItalia termina oggi. Non tornerò mai più sull’argomento e non c’è necessità di discutere le, che sono pochissime ed esclusivamente di natura politica”. Per libera e sofferta scelta, il mio percorso politico conItalia termina oggi. Non tornerò mai più sull’argomento e non c’è necessità di discutere le, che sono pochissime ed esclusivamente di natura politica. —Di(@diTW) February 1, 2022 Il portavoce e ...