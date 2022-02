"Si è operato per farsi allungare il pene". Bomba di Fiorello su Amadeus, roba (molto) spinta: "Quel giorno in ospedale..." (Di mercoledì 2 febbraio 2022) One man show. E che show, Quello di Fiorello alla prima serata del Festival di Sanremo 2022. Sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus, il mattatore siciliano ha tenuti incollati davanti alla televisione milioni di italiani. Insieme al direttore artistico ha intonato canzoni tristi, ma con piglio allegro: il risultato? Magnetico e surreale. Amadeus, introducendolo, lo ha paragonato a Sergio Mattarella: "Voglia di stare qui? Zero", ha affermato con tono scherzoso (e, forse, solo fino ad un certo punto). Dunque, da par suo, dopo essere entrato, Fiorello ha di fatto confermato il tutto. Così rivolgendosi ad Amadeus: "Tu hai fatto delle cose brutte per convincermi ad essere qui, a te non frega niente. Mi dicevi: Tu devi venire perché mi porti fortuna. Ed è vero, in effetti io nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) One man show. E che show,lo dialla prima serata del Festival di Sanremo 2022. Sul palco dell'Ariston insieme ad, il mattatore siciliano ha tenuti incollati davanti alla televisione milioni di italiani. Insieme al direttore artistico ha intonato canzoni tristi, ma con piglio allegro: il risultato? Magnetico e surreale., introducendolo, lo ha paragonato a Sergio Mattarella: "Voglia di stare qui? Zero", ha affermato con tono scherzoso (e, forse, solo fino ad un certo punto). Dunque, da par suo, dopo essere entrato,ha di fatto confermato il tutto. Così rivolgendosi ad: "Tu hai fatto delle cose brutte per convincermi ad essere qui, a te non frega niente. Mi dicevi: Tu devi venire perché mi porti fortuna. Ed è vero, in effetti io nei ...

