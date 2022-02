Serra a Sky: «Ibra? Ecco cosa mi ha detto dopo la partita» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Marco Serra, arbitro di Milan-Spezia nel quale ha commesso un grave errore ai danni dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky Marco Serra, arbitro di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo i fatti di Milan Spezia. Le sue parole: Sull’errore: «In questo caso il VAR non può fare nulla. E’ forse l’errore peggiore che può succedere ad un arbitro con il VAR». Su Rebic: «Credo sia partito con l’idea di ‘strangolarmi’, ma poi ha capito subito, da uomo di campo, che anche lui in carriera ha sbagliato un gol a porta vuota come era successo a me in quel momento». Sul gol dello Spezia: «Quando stava per calciare il giocatore dello Spezia mi ricordo di aver detto: ‘Non ci credo…». Sul dopo partita: «E’ passato qualche giocatore del Milan. Florenzi, che era affranto come me, mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Marco, arbitro di Milan-Spezia nel quale ha commesso un grave errore ai danni dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky Marco, arbitro di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sporti fatti di Milan Spezia. Le sue parole: Sull’errore: «In questo caso il VAR non può fare nulla. E’ forse l’errore peggiore che può succedere ad un arbitro con il VAR». Su Rebic: «Credo sia partito con l’idea di ‘strangolarmi’, ma poi ha capito subito, da uomo di campo, che anche lui in carriera ha sbagliato un gol a porta vuota come era successo a me in quel momento». Sul gol dello Spezia: «Quando stava per calciare il giocatore dello Spezia mi ricordo di aver: ‘Non ci credo…». Sul: «E’ passato qualche giocatore del Milan. Florenzi, che era affranto come me, mi ha ...

