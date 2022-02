“Sempre porcherie… Non fateli!”: Albano ammonisce su Instagram. Cosa è successo? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Jasmine Carrisi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram insieme al padre Albano Carrisi. Un evento più unico che raro, soprattutto per la pagina Instagram della ragazza, dove il padre ha fatto finalmente un’apparizione. LEGGI ANCHE => Sanremo 2022, il web li ha già incoronati: “Ecco i prossimi vincitori dell’Eurovision” Jasmine Carrisi è la prima figlia di Albano e Loredana Lecciso e ha deciso di seguire le orme del padre e gettarsi nell’industria musicale. Ha vent’anni ed ha già partecipato insieme al padre a ‘The Voice Senior’ e, come tantissimi suoi coetanei, i social sono la sua vetrina pubblicitaria. È sulle sue pagine social infatti che promuove i suoi singoli, oltre a postare un’infinità di selfie e fotografie degne di una modella professionista. La ragazza non sembra proprio farsi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Jasmine Carrisi ha pubblicato un video sul suo profiloinsieme al padreCarrisi. Un evento più unico che raro, soprattutto per la paginadella ragazza, dove il padre ha fatto finalmente un’apparizione. LEGGI ANCHE => Sanremo 2022, il web li ha già incoronati: “Ecco i prossimi vincitori dell’Eurovision” Jasmine Carrisi è la prima figlia die Loredana Lecciso e ha deciso di seguire le orme del padre e gettarsi nell’industria musicale. Ha vent’anni ed ha già partecipato insieme al padre a ‘The Voice Senior’ e, come tantissimi suoi coetanei, i social sono la sua vetrina pubblicitaria. È sulle sue pagine social infatti che promuove i suoi singoli, oltre a postare un’infinità di selfie e fotografie degne di una modella professionista. La ragazza non sembra proprio farsi ...

BignamiBignami : @t_tonii @alexchicchi Certo che ne hanno diritto come tutti. Per i fasci no, e li usano sempre come Capri espiatori… - AndreaCannavo10 : @Blackbl15721271 Io preferirei che che non si faccia più vedere perché a veramente rotto le palle lui di quando e f… - IlardiBarbara : @Gioia11625035 @GrandeFratello Infatti brava hanno solo raccontato lo schifo che ancora ci tocca sopportare Hanno d… - infoitcultura : Jasmine Carrisi, la dura reazione del papà Al Bano: “Sempre porcherie” - elsa_lamanna : @borghi_claudio @diMartedi @fdragoni In italia siamo gli ultimi in tutto. Penso che nessun paese al mondo abbia una… -