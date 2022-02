Secondo Domani la Finanza ha perquisito casa di Conte alla ricerca di fatture per 400mila euro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Guardia di Finanza ha perquisito casa dell’ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, su ordine della Procura di Roma, alla ricerca di fatture e documenti relativi a consulenze – del valore tra i 300 e i 400 mila euro e non tutte saldate – che l’avvocato ha svolto per conto di Francesco Bellavista Caltagirone all’epoca in cui era proprietario del gruppo Acqua Marcia. Lo rivela questa mattina il quotidiano diretto da Stefano Feltri Domani, in un articolo a firma Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. La perquisizione sarebbe avvenuta qualche settimana fa nello studio-appartamento in via della Fontanella Borghese: il nuovo fascicolo d’indagine è ad oggi senza indagati, ed è arrivato alla ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Guardia dihadell’ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, su ordine della Procura di Roma,die documenti relativi a consulenze – del valore tra i 300 e i 400 milae non tutte saldate – che l’avvocato ha svolto per conto di Francesco Bellavista Caltagirone all’epoca in cui era proprietario del gruppo Acqua Marcia. Lo rivela questa mattina il quotidiano diretto da Stefano Feltri, in un articolo a firma Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. La perquisizione sarebbe avvenuta qualche settimana fa nello studio-appartamento in via della Fontanella Borghese: il nuovo fascicolo d’indagine è ad oggi senza indagati, ed è arrivato...

