Secondo Crisanti la buriana della variante Omicron sta passando

AGI - Secondo il professor Andrea Crisanti, microbiologo, "sta passando la buriana della variante Omicron, la cui caratteristica è che i vaccinati si infettano e trasmettono con i numeri pazzeschi che abbiamo visto" per cui "la mia impressione, guardando anche ai dati dell'Inghilterra, è che stiamo raggiungendo una situazione di equilibrio ma a livelli piuttosto elevati". Crisanti lo dichiara in un'intervista a Il Fatto Quotidiano nella quale spiega che "se c'è un momento per liberalizzare è fra due-tre settimane, nel momento di massima protezione della popolazione. O lo fai adesso o non lo fai. Non significa che il virus se n'è andato, sia chiaro. Significa solo che la maggior parte della popolazione è protetta"

