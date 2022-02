Se ne va l' ultima grande della commedia all' italiana L' annuncio del marito Roberto Russo tramite Walter Veltroni | che ha dato la notizia su Twitter

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Monica Vitti non c’è più. Accudita dal, che ha lasciato fosse Watera comunicare la sua scomparsa, l’attrice forse più amata del cinema italiano se n’è andata oggi – 2 febbraio – a 90 anni. Di cui gli ultimi 20 circa passati da vegetale per colpa di una malattia degenerativa. Una delle condanne peggiori per chivelocità di pensiero, del vitalismo, dell’irrequietezza di volere fare, dire, esprimersi, pena lo stallo da evitare a ogni costo, aveva fatto uno stile; seguendo certo un’inclinazione naturale. Monica Vitti, la carriera di un’antidiva di Cinecittà guarda le foto ...

È scomparsa una grande attrice - dice Sophia Loren all'Adnkronos - L'ultima volta che l'ho vista è stato ai funerali di Mastroianni la sua scomparsa è una grande perdita non solo per il cinema ma per ......