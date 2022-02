Scuola, stop alla Dad per i vaccinati e materne a casa dal quinto contagio. Green Pass illimitato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato tecnico scientifico, chiamato dal governo a dare il parere sull’allentamento delle misure di contenimento del Covid, ha stabilito le nuove linee di comportamento e nel pomeriggio di oggi c’è stato il via libera da parte del Consiglio dei ministri con l’approvazione di un decreto che entrerà in vigore dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente lunedì. Niente didattica a distanza per gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o che sono guariti da meno di 120 giorni, indipendentemente dal numero di contagi nella classe. Per le scuole materne, dove i vaccinati sono pochissimi e non si portano le mascherine, la chiusura delle classi potrebbe scattare non più al primo caso ma al quinto. La Dad scatta al quinto contagio e per chi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato tecnico scientifico, chiamato dal governo a dare il parere sull’allentamento delle misure di contenimento del Covid, ha stabilito le nuove linee di comportamento e nel pomeriggio di oggi c’è stato il via libera da parte del Consiglio dei ministri con l’approvazione di un decreto che entrerà in vigore dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente lunedì. Niente didattica a distanza per gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o che sono guariti da meno di 120 giorni, indipendentemente dal numero di contagi nella classe. Per le scuole, dove isono pochissimi e non si portano le mascherine, la chiusura delle classi potrebbe scattare non più al primo caso ma al. La Dad scatta ale per chi ...

