Scuola-Lavoro | Majorino Pd | ' infiltrati a cortei? ' Unica cosa chiara è violenza polizia'

Milano 2 feb. (Adnkronos) - "Ho letto le dichiarazioni del ministro Lamorgese sulla presenza di infiltrati ai cortei degli studenti. Guardando le immagini delle piazze l'Unica cosa chiara è la violenza della polizia". Lo dichiara su Twitter l'eurodeputato milanese del Pd, Pierfrancesco Majorino, commentando le dichiarazioni del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sui cortei di studenti contenuti dalla polizia. "O dal Viminale spiegano e documentano o uscite come queste si possono evitare", conclude l'eurodeputato Pd.

