Scuola | il Cts propone la “autosorveglianza” Ma solo per vaccinati e guariti

Roma, 2 feb – Per la Scuola martoriata dalle restrizioni c'è uno spiraglio di luce, e si chiama "autosorveglianza", come riportato su Adnkronos. A Scuola "autosorveglianza" per vaccinati e guariti Il Comitato tecnico scientifico (Cts) apre a una possibilità di sopravvivenza: nel caso in cui vi siano contatti con positivi al Covid nella Scuola, sarà possibile applicare il concetto di autosorveglianza, sebbene solo per i vaccinati e i guariti. Esso potrà essere attuato per i vaccinati e i guariti da non più di 120 giorni, e potrebbe condurre alla riduzione della quarantena a cinque giorni per i non vaccinati. La riunione del Cts recente ha infatti ...

