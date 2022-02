Scuola, il Cts al governo: “Stop alla dad per studenti vaccinati e guariti, quarantena ridotta a 5 giorni per chi non è immunizzato” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al governo per uniformare le regole sulle quarantene degli studenti a quelle valide al di fuori del sistema scolastico. Il parere degli scienziati influirà sulla discussione in Cabina di regia che porterà a varare un nuovo decreto in Consiglio dei ministri. Il Cts espresso un orientamento chiaro: la quarantena può passare da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto stretto di un positivo ma non sono vaccinati. Chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi non deve invece fare la quarantena: quindi per tutti loro ci sarà lo Stop alla didattica a distanza. Le nuove misure riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari in su, escluse quindi le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alper uniformare le regole sulle quarantene deglia quelle valide al di fuori del sistema scolastico. Il parere degli scienziati influirà sulla discussione in Cabina di regia che porterà a varare un nuovo decreto in Consiglio dei ministri. Il Cts espresso un orientamento chiaro: lapuò passare da 10 a 5per i ragazzi che risultano contatto stretto di un positivo ma non sono. Chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi non deve invece fare la: quindi per tutti loro ci sarà lodidattica a distanza. Le nuove misure riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari in su, escluse quindi le ...

