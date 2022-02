Scuola, i ministri della Lega non votano il nuovo decreto anti-Covid. “Da Speranza inaccettabile discriminazione tra studenti vaccinati e non vaccinati” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri in serata ha dato il via libera al nuovo decreto legge sulle regole anti Covid per la Scuola e l’estensione del Green Pass (leggi l’articolo). Secondo quanto si apprende, i ministri della Lega non hanno partecipato al voto del decreto. “Condivido la decisione dei ministri della Lega di disertare il voto – ha detto il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso – che sancisce una inaccettabile discriminazione tra studenti vaccinati e non vaccinati in merito ai protocolli su quarantene e didattica a distanza. La soluzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Consiglio deiin serata ha dato il via libera allegge sulle regoleper lae l’estensione del Green Pass (leggi l’articolo). Secondo quanto si apprende, inon hanno partecipato al voto del. “Condivido la decisione deidi disertare il voto – ha detto il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso – che sancisce unatrae nonin merito ai protocolli su quarantene e didattica a distanza. La soluzione ...

