Scuola | Granato Misto | ' scolari senza vaccino in dad | Cdm corregga misure discriminatorie'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Chi è positivo deve stare a casa, chi non lo è deve frequentare. Lo dice innanzitutto il buonsenso! La quarantena ai sani non vaccinati non deve passare. Secondo il governo i vaccinati positivi al Covid possono continuare a frequentare le lezioni o avere una quarantena ridotta in caso di presenze di positivi in classe, mentre i non vaccinati anche se sani devono restare a casa e permettere ai vaccinati di continuare a frequentare anche se positivi, facendo così circolare i contagi e quindi trasformando la Dad dei non vaccinati in una condizione permanente”. Così la senatrice Bianca Lauradel gruppo, si rivolge al Consiglio dei Ministri. "Il piano “anti Dad” per i vaccinati cui sta lavorando il governo, che vuole uniformare le regole dallaprimaria a quelle delle superiori accorciando a 5 ...