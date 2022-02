Scuola e covid, il Cts ribalta le regole: autosorveglianza per vaccinati e guariti e 5 giorni di quarantena per i non vaccinati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Scuola e covid: si cambia nuovamente. Stamane infatti è andato in scena uno specifico vertice del Comitato Scientifico, chiamato a dirimere l’ingarbugliata situazione nella Scuola dove, fra insegnanti ed alunni contagiati, complice il caos tamponi, non ci si capisce più nulla. Scuola e covid: il Cts ‘costretto’ a riunirsi dopo aver snobbato le richieste dei presidi (più pratico di loro) sulle riaperture Dunque, dopo aver – in ‘complicità col governo – disatteso le proteste dei presidi italiani che (prevedendo quanto poi accaduto), nel periodo delle vacanze natalizie avevano chiesto un rientro posticipato all’1 ferraio, viste anche le due proteste dei genitori, ora i ‘cervelloni’ del Cts hanno finalmente capito che qualcosa andava fatta. Ed in fretta. Scuola e covid: ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022): si cambia nuovamente. Stamane infatti è andato in scena uno specifico vertice del Comitato Scientifico, chiamato a dirimere l’ingarbugliata situazione nelladove, fra insegnanti ed alunni contagiati, complice il caos tamponi, non ci si capisce più nulla.: il Cts ‘costretto’ a riunirsi dopo aver snobbato le richieste dei presidi (più pratico di loro) sulle riaperture Dunque, dopo aver – in ‘complicità col governo – disatteso le proteste dei presidi italiani che (prevedendo quanto poi accaduto), nel periodo delle vacanze natalizie avevano chiesto un rientro posticipato all’1 ferraio, viste anche le due proteste dei genitori, ora i ‘cervelloni’ del Cts hanno finalmente capito che qualcosa andava fatta. Ed in fretta.: ...

