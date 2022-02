Scuola e Covid | Bassetti | “Sintomatici a casa 3 giorni e poi tampone rapido per rientro”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lanecessita di una semplificazione oggi che abbiamo sempre più bambini e ragazzi vaccinati” contro-19, “oggi che questo virus è endemico e sta girando con una velocità impressionate. Chi sta male ed è sintomatico, magari con febbre, tosse e naso che cola, deve stare; dopo almeno 3si fa ile, se negativo, può essere riammesso ao come si diceva una volta in comunità. I contatti? Continuano ad andare a. Basta con questo tamponificio. Queste modifiche e semplificazioni vanno fatte subito”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Dobbiamo essere più dinamici nelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, oggi in Cdm le nuove norme su scuola e durata del pass. Atteso il parere del Cts. Verso durata illimitata de… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - Agenzia_Ansa : Covid, il sottosegretario alla Salute Sileri annuncia 'nelle prossime settimane cambiamento delle nostre vite'. 'Va… - setaf81 : RT @icebergfinanza: Regole assurde cambiate solo ora che l'influenza è finita! COGLIONI e sono gentile! Oggi cambiano le regole della scuo… - AcerboLivio : Nuovo decreto Covid oggi: è svolta su scuola, Green Pass senza scadenza e zona rossa – Today -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Covid

Orizzonte Scuola

In corso cabina di regia Si delinea dunque il secondo tempo del restyling alle regole sulla gestione delnelle classi con l'obiettivo di ridurre la Dad al minimo. È in corso la cabina di regia ...... "I contatti invece continuino ad andare a lezione in presenza" "Lanecessita di una semplificazione oggi che abbiamo sempre più bambini e ragazzi vaccinati" contro- 19, "oggi che ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - È iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sulle nuove misure anti-Covid, tra cui la revisione delle regole sulle quarantene a scuola. (ANSA).Il mondo della scuola torinese e piemontese - al pari del resto d'Italia - ha vissuto in maniera decisamente traumatica la sua convivenza con l'ultima ondata di Covid in ordine di tempo e con Omicron.