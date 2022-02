Scuola, ancora nuove regole: quanto dureranno? Così l’emergenza sanitaria rischia di diventare giuridica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi scrive le regole sulla gestione del Covid non ha, con tutta evidenza, figli a Scuola, oppure non è coinvolto nelle chat bollenti che accompagnano, a volte in modo rumoroso e sguaiato, la vita scolastica dei nostri bambini dalle elementari fino alla fine delle superiori. Chat dove si legge di tutto; ci sono i gruppi dove al primo raffreddore si invitano tutti gli studenti a fare tamponi (sulla base di un uso distorto di tale strumento); in altre chat si fa la conta dei negativi e positivi, gettando un’ombra su chi è reticente a dichiarare la salute dei propri figli; in altre ancora i genitori si scambiano centinaia di messaggi che cercano di interpretare e spiegare regole che sembrano essere state scritte per non essere capite (tanto che non si arriva mai a una conclusione certa). regole che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi scrive lesulla gestione del Covid non ha, con tutta evidenza, figli a, oppure non è coinvolto nelle chat bollenti che accompagnano, a volte in modo rumoroso e sguaiato, la vita scolastica dei nostri bambini dalle elementari fino alla fine delle superiori. Chat dove si legge di tutto; ci sono i gruppi dove al primo raffreddore si invitano tutti gli studenti a fare tamponi (sulla base di un uso distorto di tale strumento); in altre chat si fa la conta dei negativi e positivi, gettando un’ombra su chi è reticente a dichiarare la salute dei propri figli; in altrei genitori si scambiano centinaia di messaggi che cercano di interpretare e spiegareche sembrano essere state scritte per non essere capite (tanto che non si arriva mai a una conclusione certa).che ...

Advertising

RoccoFiumara : RT @aciapparoni: Oggi il #CDM cambierà ancora le regole anti-Covid sulla #scuola, e la durata del #greenpass. Continua insomma il dedalo di… - alessan41177819 : Incontrare in una botta sola due compagni di scuola delle elementari non ha prezzo, dopo più di mezzo secolo ci chi… - evnfl0w : io che guardo le date dei test d’ingresso all’uni mentre mi ricordo che ancora devo prepararmi matematica per fare… - Delilah17tw : Prima hanno reso la scuola un inferno e ora che siamo stremati dicono che aprono tutto per noi. Ma non vi sentiti p… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi… -