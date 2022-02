Scritte no vax nella notte in città: raid con spray rosso (Di mercoledì 2 febbraio 2022) nella notte tra l’1 e il 2 febbraio sono comparse Scritte no vax in alcune zone della città tra cui anche la sede de L’Eco di Bergamo in via Papa Giovanni . Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 febbraio 2022)tra l’1 e il 2 febbraio sono comparseno vax in alcune zone dellatra cui anche la sede de L’Eco di Bergamo in via Papa Giovanni .

Advertising

BenSeba62317259 : RT @shanti1952: La Lotta è faticosa? Sì,lo è. È pericolosa? Sì,lo è, ma non per questo è una cosa che possiamo permetterci di non fare in a… - ChiaraAcqua1 : La Lotta è faticosa? Sì,lo è. È pericolosa? Sì,lo è, ma non per questo è una cosa che possiamo permetterci di non f… - BeppeGatti : ...che sembrano scritte dai comici dello Zelig ! P.s. non sono No Vax e sono vaccinato fino alla terza dose ! Ma u… - Skittygoa : RT @barbarab1974: Palestro, manifesti e scritte il muro diventa dei no vax - La Provincia Pavese Pavia ??????apprendo dalla stampa che sono st… - LindaBivivi : La Lotta è faticosa? Sì,lo è. È pericolosa? Sì,lo è, ma non per questo è una cosa che possiamo permetterci di non f… -