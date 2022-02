Sarri - Lotito: tecnico infuriato per il mercato, il rinnovo si allontana (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal grande feeling al grande freddo. Tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri la luna di miele è finita. L'ha interrotta un mercato invernale che per la Lazio è stato uno dei più deludenti di sempre. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal grande feeling al grande freddo. Tra Claudioe Mauriziola luna di miele è finita. L'ha interrotta uninvernale che per la Lazio è stato uno dei più deludenti di sempre. ...

Advertising

capuanogio : Luna di miele finita tra #Sarri e #Lotito, ora è gelo. Il tecnico infuriato per il mercato della #Lazio, torna in b… - capuanogio : ?? #Sarri deluso dal mercato della #Lazio: disattese le promesse di #Lotito: non si fida più e vuole un confronto c… - LazioNews_24 : L’ultimatum di #Sarri a #Lotito: o lui o #Tare a fine stagione - liketweet13 : @lazialeantifa @d_arco75 Non è detto, potrebbe anche scegliere un ds emergente coadiuvato da Sarri. Con Lotito non… - Roberto91144253 : RT @milivnkovic: Lotito e Tare che portano i nuovi acquisti a Sarri: -