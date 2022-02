Sanremo, un tocco internazionale al Festival della canzone italiana (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Di Linda Salvetti Dopo la standing ovation per i Maneskin, e le lacrime di commozione di Damiano (sarà il successo a farli grandi o sono obbligati dal successo ad essere grandi?), tutti in piedi all'... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Di Linda Salvetti Dopo la standing ovation per i Maneskin, e le lacrime di commozione di Damiano (sarà il successo a farli grandi o sono obbligati dal successo ad essere grandi?), tutti in piedi all'...

Advertising

globalistIT : - Ale_Rossi_svr : Tocco di classe per #ColapesceEDimartino vestiti da marinai sulla nave ?? #Sanremo2022 #sanremo22 #Sanremo… - giovannirossi87 : Comunque per me il tocco di classe tra i look visti finora è Elisa, che si auto-cita da Sanremo 2001. #sanremo2022 - AntennaGambero : #LaRappresentanteDiLista non riuscì a colpirmi lo scorso anno, idem quest'anno, sembra tanto una meteora che passa… - TommasoCurzio : #Fiorello non perde il tocco da #animatore #valtur Me pare na sagra de paese… #Sanremo -