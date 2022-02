Sanremo, tutti pazzi per Matteo Berrettini: il commento della Balivo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il campione di tennis ieri sera, 1 febbraio, ha presenziato all’Ariston Matteo Berrettini ha conquistato anche il palco dell’Ariston. Dopo essersi fatto strada sui campi da tennis, a colpi di diritto, l’azzurro è stato coinvolto anche da Amadeus per Sanremo. Tanta l’emozione nella prima serata di debutto, emozionato, in un contesto in cui non poteva usare i suoi micidiali colpi con la racchetta. Ad Amadeus ha anche spiegato, parlando degli Australian Open, ha ricordato il suo urlo dopo la semifinale vinta con Gael Monfils. “Dopo quattro ore e passa di battaglia, mi sono sentito di tirare fuori anche un po’ di adrenalina, di cattiveria. Ho usato quella adrenalina per vincere quella partita“. Il tennista, ora, come ha spiegato torneo in campo tra 10 giorni al Rio Open a Rio De Janeiro, torneo in programma dal 12 a 20 febbraio. Impegni ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il campione di tennis ieri sera, 1 febbraio, ha presenziato all’Aristonha conquistato anche il palco dell’Ariston. Dopo essersi fatto strada sui campi da tennis, a colpi di diritto, l’azzurro è stato coinvolto anche da Amadeus per. Tanta l’emozione nella prima serata di debutto, emozionato, in un contesto in cui non poteva usare i suoi micidiali colpi con la racchetta. Ad Amadeus ha anche spiegato, parlando degli Australian Open, ha ricordato il suo urlo dopo la semifinale vinta con Gael Monfils. “Dopo quattro ore e passa di battaglia, mi sono sentito di tirare fuori anche un po’ di adrenalina, di cattiveria. Ho usato quella adrenalina per vincere quella partita“. Il tennista, ora, come ha spiegato torneo in campo tra 10 giorni al Rio Open a Rio De Janeiro, torneo in programma dal 12 a 20 febbraio. Impegni ...

