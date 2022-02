SANREMO STORY | GLI ASCOLTI DELLA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DAL 2003 AL 2022

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)passa in rassegna lo storico deglidel. A poche ore dalla72° edizione delCanzone Italiana, il terzo firmato da Amadeus, vediamo il riscontro auditelpremiere didalal. Amadeus supera se stesso e ottiene il miglior share del debutto didal 2005, confermandosi il miglior erede di Pippo Baudo come conduzione e direzione artistica.9.257.000 43,81% (Baudo) 2004 9.932.000 42,05% (Ventura)2005 14.514.000 55,56% (Bonolis) 2006 10.836.000 44,02% (Panariello) 2007 9.605.000 45,44% (Baudo)2008 7.068.000 36,46% (Baudo) 2009 10.114.000 47,93% ...

