Sanremo, Roby Facchinetti: “Che emozione il nostro Uomini Soli tra le cover” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Con tutti questi big in gara, mi sembra di tornare agli anni ’60 e ’70. Prevedo grandi numeri”. Ricordi e aspettative accompagnano le parole di Roby Facchinetti, storico leader dei Pooh, che si è espresso in merito al Festival di Sanremo, giunto alla sua 72esima edizione. Il cantante bergamasco, in attesa dell’inizio del suo tour “Symphony” – in partenza il 22 marzo a Bergamo –, si gode la canzone italiana davanti al televisore di casa e spera in una ripresa del mercato musicale. Più di una volta a Sanremo sia come concorrente in gara, sia come ospite: un aneddoto o un ricordo particolare del Festival? I ricordi sono tanti e tutti importanti: nel 1990, noi vincemmo con “Uomini Soli” ad Arma di Taggia. Quell’anno, Sanremo fu spostato lì, inaugurando così il Palazzo dei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Con tutti questi big in gara, mi sembra di tornare agli anni ’60 e ’70. Prevedo grandi numeri”. Ricordi e aspettative accompagnano le parole di, storico leader dei Pooh, che si è espresso in merito al Festival di, giunto alla sua 72esima edizione. Il cantante bergamasco, in attesa dell’inizio del suo tour “Symphony” – in partenza il 22 marzo a Bergamo –, si gode la canzone italiana davanti al televisore di casa e spera in una ripresa del mercato musicale. Più di una volta asia come concorrente in gara, sia come ospite: un aneddoto o un ricordo particolare del Festival? I ricordi sono tanti e tutti importanti: nel 1990, noi vincemmo con “” ad Arma di Taggia. Quell’anno,fu spostato lì, inaugurando così il Palazzo dei ...

