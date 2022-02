Sanremo, non solo il Festival, la fortuna bacia anche i ‘fuori onda’: una vincita assurda (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Settimana tutta focalizzata sulla “Città dei Fiori”, quella che si è aperta ieri. Il 72mo Festival di Sanremo è partito, ma la cittadina è stata colpita anche dalla Dea fortuna!… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Settimana tutta focalizzata sulla “Città dei Fiori”, quella che si è aperta ieri. Il 72modiè partito, ma la cittadina è stata colpitadalla Dea!… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AnaMenaMusic : Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono… - francescacheeks : La schedule di Sanremo è talmente fitta che non ho neanche avuto tempo di andare a farmi un giro. Beccatevi sto Pho… - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - ToninoAtti : RT @sostengoi40: A Sanremo se non sei vaccinati puoi cantare, in posta non puoi ritirare la pensione. - elecrasticheart : Pensa avere in compagnia una che non vuole uscire per una settimana perchè si parlerebbe di Sanremo e non della cri… -