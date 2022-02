Sanremo, Lorena Cesarini contro il razzismo: “Ho scoperto qui che per qualcuno non sono italiana ma nera” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo l’esibizione dell’esordiente Sangiovanni che apre la seconda serata del 72esimo Festival di Sanremo, arriva sul palco dell’Ariston la co-conduttrice Lorena Cesarini, attrice nativa di Dakar e cresciuta a Roma. È visibilmente emozionata e Amadeus le concede uno spazio importante. Lorena si presenta brevemente, affermando di avere “una vita abbastanza tranquilla, come tante ragazze italiane”. Ed è con queste parole che ha inizio un monologo tanto commovente, quanto sempre attuale, su razzismo e bullismo: “A Sanremo, all’età di 34 anni – spiega –, scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante. Io resto nera. Fino ad oggi nessuno aveva sentito l’urgenza di dirmelo. Invece, appena Ama ha annunciato la mia presenza al ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo l’esibizione dell’esordiente Sangiovanni che apre la seconda serata del 72esimo Festival di, arriva sul palco dell’Ariston la co-conduttrice, attrice nativa di Dakar e cresciuta a Roma. È visibilmente emozionata e Amadeus le concede uno spazio importante.si presenta brevemente, affermando di avere “una vita abbastanza tranquilla, come tante ragazze italiane”. Ed è con queste parole che ha inizio un monologo tanto commovente, quanto sempre attuale, sue bullismo: “A, all’età di 34 anni – spiega –, scopro che non è vero cheuna ragazzacome tante. Io resto. Fino ad oggi nessuno aveva sentito l’urgenza di dirmelo. Invece, appena Ama ha annunciato la mia presenza al ...

