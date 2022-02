Sanremo, Leo Gullotta: “Omaggio a Battiato? niente polemica, rimane meraviglioso poeta che è stato” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io non farei polemica. Quello a Franco Battiato è stato un Omaggio insieme a tanti altri omaggi fatti. Non è stato a mio avviso un perderlo di vista o fare spallucce. Anche se è durato poco non penso che ci siano colpe di chissà cosa”. Lo afferma all’Adnkronos Leo Gullotta in merito alle polemiche sull’Omaggio a Franco Battiato ieri al Festival di Sanremo che, secondo diversi critici ed organi di informazioni, sarebbe durato ‘troppo poco’ ed in un ‘tardo’ orario. Il noto attore catanese osserva poi come “la manifestazione si sia conclusa, in quanto festival della canzone, ad una certa ora e non c’è stata una divisione come avveniva negli anni passati con il ‘dopo festival’. Era una scia, ieri sera, che continuava senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io non farei. Quello a Francouninsieme a tanti altri omaggi fatti. Non èa mio avviso un perderlo di vista o fare spallucce. Anche se è durato poco non penso che ci siano colpe di chissà cosa”. Lo afferma all’Adnkronos Leoin merito alle polemiche sull’a Francoieri al Festival diche, secondo diversi critici ed organi di informazioni, sarebbe durato ‘troppo poco’ ed in un ‘tardo’ orario. Il noto attore catanese osserva poi come “la manifestazione si sia conclusa, in quanto festival della canzone, ad una certa ora e non c’è stata una divisione come avveniva negli anni passati con il ‘dopo festival’. Era una scia, ieri sera, che continuava senza ...

