Sanremo | la gioia di Amadeus | “La vittoria della musica” Il programma della serata

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Torna il Festival con 13 canzoni in garadopo la primadel Festival di2022. Ieri sera, 1 gennaio, il debutto e questa sera toccherà agli altri 13 artisti in gara. Soddisfazione perdopo gli ascoltiprima. Il conduttore, nella conferenza stampa ha spiegato: “Felice è poco, sono senza parole per me è strano. Voglio ringraziare tutti. Una, tutti erano felici felici, anche i cantanti. È stata unaitaliana bella.. che non ha limiti d’età: è laitaliana che viene presentata al pubblico a ...

Lorena Cesarini pronta per il debutto a Sanremo 2022: 'Sono esplosa di gioia quando Amadeus me l'ha confessato' Questa sera tocca a Lorena Cesarini co - condurre il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus . Il padrone di casa della kermesse ...
La gioia del direttore di Rai1 ... Il target più alto è dei laureati 60,6%. Record storico: 44,18% per Sanremo Start che va dall'incipit fino alle 21:19». Ottimi risultati anche su Raiplay, illustrati ...