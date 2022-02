Sanremo: Fiorello fa l’imitazione del pitbull cattivo, gli animalisti s’inferociscono: “Non sono pericolosi” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Forse lo ha detto per scherzo, ma se non lo diceva era meglio, è ora che la si finisca di fare passare il pitbull come un cane aggressivo”. Così l’Aidaa, associazione a difesa degli animali. dopo una battuta di Fiorello nella prima serata del festival di Sanremo, su questa razza canina. “Già ci sono una montagna di prevenzioni nei confronti dei pitbull – spiega l’associazione- e nei cani di grossa taglia in generale. Ci mancava solo Fiorello con la sua imitazione di ieri sera (immagine in alto a destra) a Sanremo per aggiungere un nuovo tassello allo stereotipo che il pitbull è una cane cattivo ed aggressivo che ti assale appena ti muovi. Fiorello, che è un grande artista, sa benissimo che genere di ricadute ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Forse lo ha detto per scherzo, ma se non lo diceva era meglio, è ora che la si finisca di fare passare ilcome un cane aggressivo”. Così l’Aidaa, associazione a difesa degli animali. dopo una battuta dinella prima serata del festival di, su questa razza canina. “Già ciuna montagna di prevenzioni nei confronti dei– spiega l’associazione- e nei cani di grossa taglia in generale. Ci mancava solocon la sua imitazione di ieri sera (immagine in alto a destra) aper aggiungere un nuovo tassello allo stereotipo che ilè una caneed aggressivo che ti assale appena ti muovi., che è un grande artista, sa benissimo che genere di ricadute ...

