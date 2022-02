Sanremo è anche il Festival dei meme: i 15 migliori della prima serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo, lo sappiamo, non è solo il Festival della Canzone italiana ma anche quello dei meme. Twitter Italia impazzisce in questa settimana, con account che resuscitano e utenti che si preparano interi archivi di foto per portare a casa valangate di like. Questa edizione parte bene anche se sappiamo tutti che ci sono livelli difficilmente raggiungibili. Sì, stiamo parlando proprio della prematura fuoriuscita di Bugo dal palco dell’Ariston. Qui vi lasciamo i migliori ma vi preghiamo di scriverci sui social i vostri preferiti. A proposito, vi ricordiamo che per questo Festival potete trovarci su tutti i social: Instagram, Twitter e da questi giorni anche TikTok. January 30, 2022 February 1, 2022 February ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022), lo sappiamo, non è solo ilCanzone italiana maquello dei. Twitter Italia impazzisce in questa settimana, con account che resuscitano e utenti che si preparano interi archivi di foto per portare a casa valangate di like. Questa edizione parte benese sappiamo tutti che ci sono livelli difficilmente raggiungibili. Sì, stiamo parlando proprioprematura fuoriuscita di Bugo dal palco dell’Ariston. Qui vi lasciamo ima vi preghiamo di scriverci sui social i vostri preferiti. A proposito, vi ricordiamo che per questopotete trovarci su tutti i social: Instagram, Twitter e da questi giorniTikTok. January 30, 2022 February 1, 2022 February ...

_the_jackal : Sul palco dell'Ariston stanno arrivando i Maneskin per vincere anche questo festival di Sanremo #Sanremo2022 - RadioItalia : .@sangiovann1 a Radio Italia: 'Tante volte quando guardo un cielo e mi fermo a pensare. Guardatelo anche voi'… - team_world : RT se questo sarà anche il tuo look per tutta la settimana visto che l’unica cosa che vedrai è Sanremo ??… - MauroPanza : RT @michele_geraci: Scusate, non ho ben capito In Italia c'è una legge che vieta ai non vaccinati anche se tampone negativo di prendere un… - Turlupini : RT @martafana: Capisco che volete distrarvi un po', prenderla alla leggera con #Sanremo per non ricordarvi la vita di merda che fate, tra s… -