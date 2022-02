Sanremo, dal ritorno dei Maneskin al pubblico in piedi per i Meduza: la prima serata in 5 momenti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La prima serata del Festival della canzone italiana vede il ritorno sul palco dell'Ariston dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione e reduci da un anno di successi. Poi, un altro orgoglio italiano: il tennista numero 6 al mondo, Matteo Berrettini, è stato accolto dall'applauso del pubblico e si è mostrato molto timido "senza racchetta". E ancora, l'omaggio al cinema della co-conduttrice Ornella Muti e la musica house del trio di successo Meduza. Infine, il ricordo del cantautore siciliano Franco Battiato, morto lo scorso 18 maggio. Sul sipario è stato proiettato un estratto della canzone "La cura", un contributo che molti hanno giudicato troppo breve. Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ladel Festival della canzone italiana vede ilsul palco dell'Ariston dei, vincitori della scorsa edizione e reduci da un anno di successi. Poi, un altro orgoglio italiano: il tennista numero 6 al mondo, Matteo Berrettini, è stato accolto dall'applauso dele si è mostrato molto timido "senza racchetta". E ancora, l'omaggio al cinema della co-conduttrice Ornella Muti e la musica house del trio di successo. Infine, il ricordo del cantautore siciliano Franco Battiato, morto lo scorso 18 maggio. Sul sipario è stato proiettato un estratto della canzone "La cura", un contributo che molti hanno giudicato troppo breve.

Advertising

LoredanaBerte : La mia prima apparizione a Sanremo è stata nel 1986 con il pancione finto. Un costume pazzesco disegnato per me dal… - fanpage : A Fanpage parla @GiuliaSalemi93 Lo scorso anno appena uscita dal #gfvip lo commentava sul divano insieme al suo Pi… - RaiPlay : Dal tetto del mondo al palco di Sanremo ?? Su le mani con i @meduzamusic?? Guarda la clip integrale qui ?… - repubblica : Sanremo 2022: torna il pubblico, la vera star. Il vuoto si riempie con smoking e pellicce [dal nostro inviato Mauri… - Zampaglion : RT @giubileif: Fuori la politica dal festival di Sanremo. In vista del referendum, inizia propaganda e Ornella Muti dichiara “oggi sarebbe… -