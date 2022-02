Sanremo | Bertolaso | ' da Fiorello straordinario spot a vaccini | spero faccia bis'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano 2 feb. (Adnkronos) - “Nelle prossime puntate dicheil bis rispetto a quelloche ha fatto ieri". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido, commentando ai microfoni di Lombardia Notizie la gag dicontro i no vax durante la prima serata del festival di. Un gesto che secondorappresenta "il modo di fare la comunicazione giusta e in qualche modo anche per smitizzare quelli che continuano ad avere le prime pagine perché non si vogliono vaccinare”.

"È stato un anno importante - ha aggiunto- , iniziato in salita, ma poi c'è stata una ... Il commissario ha citato anche: "Spero che Fiorello faccia il bis rispetto a quello ......- ci sono anche Alberto Angela e il conduttore del Festival diAmadeus . Qualcuno ha votato Draghi ( 4 voti ), la responsabile degli 007 italiani Elisabetta Belloni ( 3 voti ),, il ...(Adnkronos) - “La battuta che ha fatto ieri Fiorello, in diretta immagino davanti a più di 10 milioni di italiani – ha proseguito - è il modo ...MILANO (ITALPRESS) - Ad un anno dal conferimento di incarico come coordinatore per la campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso ... ha citato anche Sanremo: "a Fiorello dico di fare ...