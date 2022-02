Sanremo, ascolti record per Amadeus-Fiorello: mai così tanti spettatori all’esordio negli ultimi 15 anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La prima serata del Festival di Sanremo su Rai 1 ha avuto in media 10 milioni 911 mila telespettatori, pari al 54.7% di share. L’anno scorso l’ascolto medio della prima parte era stato di 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46.6%. Ma la serata è stata anche la migliore degli ultimi 15 anni. È dalla prima serata di Sanremo 2005 (a conduzione di Paolo Bonolis) che non si arrivava a queste cifre. La prima parte della prima serata del festival ha avuto il 54.5% con 13 milioni 805 mila spettatori, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212 mila con il 47.8%. February 2, 2022 Speciale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La prima serata del Festival disu Rai 1 ha avuto in media 10 milioni 911 mila tele, pari al 54.7% di share. L’anno scorso l’ascolto medio della prima parte era stato di 8 milioni 363 milapari al 46.6%. Ma la serata è stata anche la migliore degli15. È dalla prima serata di2005 (a conduzione di Paolo Bonolis) che non si arrivava a queste cifre. La prima parte della prima serata del festival ha avuto il 54.5% con 13 milioni 805 mila, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 milacon il 46.4%, la seconda 4 milioni 212 mila con il 47.8%. February 2, 2022 Speciale ...

