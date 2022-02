Sanremo 22, ecco perché Francesca Michielin dirige l’esibizione di Emma Marrone: il motivo è serio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sanremo 22. Dopo la grande esibizione dello scorso anno con Fedez, valsa il secondo posto con "Chiamami per nome", Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo in una nuova veste. Infatti la cantante, come ha annunciato Emma Marrone, sarà la sua direttrice d'orchestra per il brano "Ogni volta è così". Una scelta che corona i 10 anni di musica di Michielin, ma soprattutto la grande amicizia tra le due cantanti. Come ha raccontato la stessa Michielin su Instagram: "Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 febbraio 2022)22. Dopo la grande esibizione dello scorso anno con Fedez, valsa il secondo posto con "Chiamami per nome",torna al Festival diin una nuova veste. Infatti la cantante, come ha annunciato, sarà la sua direttrice d'orchestra per il brano "Ogni volta è così". Una scelta che corona i 10 anni di musica di, ma soprattutto la grande amicizia tra le due cantanti. Come ha raccontato la stessasu Instagram: "Si torna a. Ma questa è una nuova prima volta in riviera:rò l’orchestra per! È qualcosa di mega emozionanteho seguito la carriera difin dal ...

