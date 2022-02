Sanremo 2022 | seconda serata si apre con ricordo Monica Vitti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ladel Festival disicon l’omaggio a, l’attrice scomparsa oggi a 90 anni. “Una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano, la sua scomparsa è un lutto per l’intero Paese”, ha detto Amadeus dal palco, accompagnato dal lungo applauso della platea. Il conduttore esprime “parole di sentimento e amore per una grande donna e una grande attrice” che “ci ha fatto piangere e ridere” con i suoi personaggi che “raccontano la nostra storia e regalano una magia”. Terminato l’omaggio – e dopo un piccolo inconveniente tecnico, con il pubblico che chiede ad Amadeus di alzare la voce – ecco che la gara entra nel vivo: primo a cantare è Sangiovanni. Intanto è attesa per i due ospiti della ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Angela11215675 : RT @SanremoRai: ?? @sangiovann1 ?? #Farfalle L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - aperegina61 : RT @HuffPostItalia: Lorena Cesarini: 'A 34 anni scopro che non sono un'italiana come tante e resto una nera' -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

AGI - 'Siamo nate spudorate'. Così si presentano a Roberta Capua, nel 'Primafestival', Ditonellapiaga, nome d'arte di Margherita Carducci, e Donatella Rettore, che oggi si esibiscono in duetto all'...Fabrizio Moro in questi giorni è in gara al Festival dicon la canzone "Sei tu" e subito dopo la fine del Festival sarà all'interno delle sale cinematografiche con il suo primo film da regista intitolato "Ghiaccio" scritto e girato con Alessio ...Assediato da mesi dal pressing di Amadeus, si sente effettivamente un po' Mattarella: neanche lui voleva tornare, aveva fatto i suoi piani, voleva fare The Voice Senior , dice, e poi chiama l'applauso ...La voce spezzata dall'emozione, un discorso potente e coraggioso. Lorena Cesarini si prende il palco dell'Ariston a Sanremo e parla del razzismo nei suoi confronti, e non solo: ...